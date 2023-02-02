Dörtyol’da, 24 Ocak’ta polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü 28 yaşındaki F.F.T.A’nın sürüş ehliyeti olmadığı halde “sürüş ehliyeti olduğunu ancak yanında olmadığını” beyan ederek, başka bir şahsın ismini polise söyleyip başkasının söz konusu şahsın ismine sahte bir trafik cezası düzenlenmesini sağladığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, polisin soruşturması sürüyor.