Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde 57 yaşındaki motosiklet sürücüsü Zihni Yılmaz hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan İrfan Hasret bugün teminat talebiyle Lefke’de mahkemeye çıkarıldı.

Trafik şubesinde görevli polis, mahkemede olguları aktardı. Polis, 2 Nisan 2024 tarihinde saat 16.50 sıralarında, Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde, İrfan Hasret’in (E-39), yönetimindeki UM 946 plakalı çift kabin araç ile dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada 2. Selim Öğrenci Yurdu önlerine geldiğinde, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve gerisinden gelen ambulansa yol vermek için yolun soluna geçip tekrar yola giriş yapan Zihni Yılmaz (E-57) yönetimindeki UE 564 plakalı motosiklete çarpıştığını söyledi. Polis, kaza sonucu motosiklet sürücüsü Zihni Yılmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polis, kazanın ardından sürücü Hasret’in tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturma kapsamında birçok ifade aldıklarını kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının 100 bin TL nakit teminat yatırması, 3 kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.