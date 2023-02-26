Alkollü araç kullanan kişi dikkatsizliği sonucu elektrik direğine çarptı

Pınarbaşı-Boğaz Anayolu üzerinde ise, Leılanı Ruth Notman (K-34) 193 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LF 313 plakalı araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solunda bulunan elektrik direğine çarptı.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.