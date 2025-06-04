Lefkoşa’da dün sabah 07.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda alkollü içki tesiri altındaki sürücü kaza yaptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, Özlem Bayandursun'un (K-29) 63 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RM 789 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada BRTK önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkması ve çevre tellerinin direklerine çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

-Dikkatsizlik kaza getirdi…

Girne’de dün 11.00 sıralarında Semih Sancar Caddesi’nde, Hakan Aydos (E-53) yönetimindeki YJ 473 plakalı motosikletle doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa dönmek için sinyal verip bekleyen Fatma Ceylan Civelek (K-22) yönetimindeki PM 386 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan YJ 473 plakalı motosiklet sürücüsü Aydos, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

-Sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanıp kazaya neden olan sürücü tutuklandı

Lefkoşa’da dün akşam 21.00 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Yunus Emre Parlak (E-19) yönetimindeki RH 478 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, Atatürk Stadyumu kavşağında, tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa uymayıp yoluna devam etmesi sonucu, o esnada solundan tarafında yeşil ışık yandığı için yoluna devam eden Abdul Rehman (E-20) yönetimindeki LP 539 plakalı motosikletin önünü tıkayarak kazaya neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Abdul Rehman, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından gözetim altına alındı.

Yunus Emre Parlak, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.