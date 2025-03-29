Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde bin 854 araç sürücüsü kontrol edildi; 327 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 21 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre rapor edilen trafik suçları şöyle:

“136’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 31’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 22’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si muayenesiz araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak ve 98’i diğer trafik suçları.”