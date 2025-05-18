Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan trafik denetimleri sonucu 3146 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 631 sürücü rapor edildi. 25 araç trafik men edilirken, 2 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, rapor edilen trafik suçları ve rakamlar şöyle:

“316’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 47’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i muayenesiz araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i A işletme iznine aykırı yolcu taşımak ve 206’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.”