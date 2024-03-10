Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan trafik denetimleri sonucunda 555 araç sürücüsü rapor edildi, 4 sürücü tutuklandı ve 44 araç ise trafikten men edildi.

Polis açıklamasına göre 2 bin 477 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde rapor edilen sürücülerin 364’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 30’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 27’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 2’si kayıtsız araç kullanmak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmaktan, 86’sı diğer trafik suçlarından rapor edildi.

-Asayiş denetimleri kapsamında 6 kişi tutuklandı

Dün yapılan asayiş denetimleri kapsamında ise, 561 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı; 6 kişi tutuklandı.

Denetimlerde, ülkede kaçak kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı; kapatma saatine uymadığı tespit edilen toplam 3 işyeri işletmecisi ve müzik yayın izni olmadığı halde ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yaptığı tespit edilen 1 işyeri işletmecisi aleyhinde de yasal işlem başlatıldı.