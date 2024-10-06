TRAFİK CANAVARI BİR CAN DAHA ALDI

Ergün Yahat

Ülkemizde son günlerde artış gösteren ölümlü trafik kazalarına bu sabah bir yenisi daha eklendi.

Sabah saat 08.00 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolun 0-1 km’leri arasında, Nasuf Nevenov Kaloyanov (E-31), yönetimindeki, RS 479 plakalı motosiklet ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Mebel Oto Galeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Nasuf Nevenov Kaloyanov olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam ediyor