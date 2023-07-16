26.06.2023 tarihinde, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde, üç aracın karıştığı kazada ağır yaralanan JK 167 plakalı araç sürücüsü Özkan BİŞMİŞ (E-67), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün (16.07.2023) yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.