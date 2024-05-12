Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ülkede sağlık sisteminin önemli parçalarından biri olan hemşire ve ebelerin, insan hayatının kutsallığından ödün vermeden büyük bir sabır ve özveri ile mesleğini icra ettiğini kaydetti.

Töre, Ebeler ve Hemşireler Haftası mesajında, pandemi dönemi başta olmak üzere yaşanan birçok süreçte, hemşirelerin yaptığı görevin kutsallığının anlaşıldığını ifade etti.

Töre mesajında şunlara yer verdi:

“Onlar, çalıştıkları kurumlarda zaman zaman yaşadıkları bazı olumsuzluklara rağmen, insana hizmeti kesintisiz sürdürmüşlerdir. Bu nedenle onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Hemşire ve ebelerimizin çalışma şartlarını daha uygun bir hale getirmek devlet ve hükümet olarak başlıca görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ebeler ve Hemşireler Haftası’nı kutlar, görevi başındaki tüm hemşire ve ebelerimize işlerinde kolaylıklar diler, bugün aramızda olmayan çalışanlara da Allah’tan rahmet dilerim.”