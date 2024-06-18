Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile telefon görüşmesi yaparak bayramını kutladı.

Töre ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ile Türkiye Büyük Millet Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile de görüşmeler yaparak bayramlaştı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Töre, Gafarova ile görüşmesinde, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Bakü’de kendisine ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Töre, Gafarova’yı da KKTC’ye davet etti.