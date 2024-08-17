Meclis’ten verilen bilgiye göre Töre mesajında şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye’de başta İzmir olmak üzere birçok bölgede orman yangınları ile mücadele edilmektedir. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale yapılmaktadır. Yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. En yakın zamanda yangınların kontrol altına alınıp, söndürüleceğini inancımız tamdır. Bu vesileyle yangından etkilenen tüm kardeşlerimizi ve Anavatan Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”