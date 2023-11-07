Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Bak’ın beraberindeki heyetin katıldığı görüşmede Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve Başkanlık Divanı üyesi Milletvekili Hasan Küçük de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kabulde yaptığı konuşmada KKTC’de düzenlenen Spor Şurası nedeniyle ülkede bulunduğunu anımsatarak Şampiyon Melekler’in kabirlerini de ziyaret ettiğini ve onların anısını yaşatma adına kurulan derneğe de her türlü katkıyı vereceklerini söyledi.

Bak, KKTC’de bulunan Milli sporcular ile de bir araya geldiklerini ve KYK yurtları için çeşitli konuları görüştüklerini dile getirdi.

Türkiye olarak KKTC’nin haklarını korumak adına her platformda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Bak, bundan sonraki süreçte de özellikle spor alanında uygulanan ambargoları aşmak için uğraş vereceklerini kaydetti.

Bak, iki ülke gençlerinin kaynaşması ve birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri için de çalışmalar yapıklarına işaret ederek KKTC’de bulunan gençlerin enerjisinden etkilendiğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıslı Türklerin dünya tarafından tanınması için verdiği uğraşların da ortada olduğuna vurgu yapan Bak, Uluslararası platformlarda önemli çabaların harcandığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Kıbrıs Türklerinin Türk milletinin bir mensubu olduğuna değinerek Türkiye’nin yeni parlak dönemimin olmasının KKTC’nin de parlak bir dönemi olması anlamına geldiğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurullarında “Kıbrıs Türk halkını tanıyın” çağrısını çok önemli ve anlamlı bulduklarını ifade eden Töre, yine Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünün de bugün ne anlama geldiğinin çok net görüldüğünü söyledi.

Gazze’de yaşanan vahşet karışışında dünyanın suskun kalmasının Kıbrıslı Türklerin tek güvencesinin Anavatanı olduğunu bir kez daha net bir şekilde ortaya koyduğuna işaret eden Töre, hiçbir zaman aldanmamak gerektiğini ifade etti.

Barış Harekatı’ndan sonra büyük bir mesafe kat ettiklerini belirterek ülkeye son dönemlere yapılan yatırımları özetleyen Töre, milli davanın Türkiye ile birlikte yürütüldüğünü belirtti.

Töre, “Geleceğe ümitle bakıyoruz. İyi ki Türkiye vardır. Biz bu yolu Türkiye ile birlikte yürümeye devam edeceğiz” dedi.