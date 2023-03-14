CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Gerileyen alım gücü ve bunu seyreden sözde hükümet” konulu güncel konuşma yaptı.

Anayasa’nın çok net olduğunu dile getiren Barçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından imzalanan Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Anlaşmanın Meclis’e bilgiye sunuşta değil yasa ile getirilebilmesi gerektiğini kaydetti.

"Bu işi Anayasa’nın temizleyeceğini" dile getiren Barçın, bu protokolün yasal hale gelmemesinden dolayı çıkacak mali mükellefiyetlerin ödenmesi halinde suç işleneceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önemine dikkat çeken Barçın, İş Gücü Planlama ve Geliştirme Merkezi’ne kaç kişi alındığını sordu ve ilgili Bakanın damadının da buraya alındığını söyledi.

Ülkede istenilen veriye ulaşabileceğini dile getiren Barçın, bazı yerlerde personel sayısının fazla olduğunu kaydetti.

Ülkenin özel sektör çalışanlarının primlerinin gerçek maaşlardan uzaklaştırıldığını dile getiren Barçın, “siz özel sektör çalışanı düşmanısınız.” ifadelerini kullandı.

"UBP’nin ülke ekonomisini kayıt dışına ittiğini" söyleyen Barçın, CTP döneminde ithalattan alının KDV gelirinin 798 milyon TL, dahiliden alınan KDV gelirinin 573 milyon TL olduğunu söyleyerek, aradaki farkın kendi dönemlerde yüzde 39 olduğunu, şuanda ithalattan 4 milyar 39 milyon TL KDV ödendiğini, dahiliden ise 1 milyar 189 milyon TL ödeme yapıldığını kaydetti ve aradaki farkın yüzde 239 olduğunu söyleyerek, “siz napıyorsunuz? Nerededir bu fark?” diye sordu.

Kamu maliyesinin yüzde 1 iade mükellefiyetinin kaç TL olduğunu soran Barçın, sorduğu soruların cevabını istediklerini söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da yerinden, "CTP’nin göç yasası adı altındaki yasayı geçiremezken kendi Maliye Bakanı Ahmet Uzun’un hükümete 700 milyon nakit bütçe açığı bıraktığını" söyledi.

-Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan da, halkı doğru bilgilendirmek gerektiğini söyleyerek, protokollerin bütününün okunması gerektiğini ifade etti.

Protokolde, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarının belirtildiğini dile getiren Şan, ne zaman bir nefese ihtiyaç olunduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin yanlarında olduğunu ve protokolde de bunun belirtildiğini kaydetti.

Protokolde finansmanın karşılanacağının söylendiğini dile getiren Şan, yapılacak projenin kaynağının da Türkiye olacağını belirtti. Her dönemin kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Şan, 2018 yılından beri hükümetlerin krizlerle boğuştuğunu kaydetti.

Pandemi, Rusya Ukrayna savaşının ardından 6 Şubat depreminin de üstüne geldiğini dile getiren Şan, dünyada ve ülkede arka arkaya sürekli felaketlerin yaşandığını söyledi ve her şeyi Türkiye’ye bağlamanın yanlış olduğunu belirtti.

İyi günlerin kendilerinin olmasını temenni eden Şan, 2022 yılı sonunda KDV’lerin geri ödendiğini dile getirerek, bu ödemelerin keyiften yapılmadığını, şartların belli olduğunu kaydetti.

Şan, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hükümetin az alandan az, çok alandan çok kesinti yaparak özel sektörün de canlanması için çalışmaların yapıldığını belirtti.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, bugün muhalefetin konuşma ve eleştiri günü olduğunu söyleyerek, “lütfen kantarın topuzunu kaçırmayın.” dedi.

Geçmişte yapılan istihdamlar veya yanlışları bildiğini dile getiren Amcaoğlu, artık hırpalamak değil yanlışları konuşarak doğruların yapılması gerektiğini söyleyerek, yaşanan sıkıntılı dönemlerin resesyona girmeden alım gücünün korunarak bu süreçten çıkılması gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu, bugün için çare üretmenin koşullarını hazırlamak gerektiğini vurguladı.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın tekrar söz alarak, bu dönemin yanlışını söylemekle mükellef olduğunu kaydetti.

Kamu görevlilerine verilen eşelmobilin lütuf olmadığını, özel sektör emekçisinin yaşadıklarını ve alım gücünün azaltıldığını dile getiren Barçın, dört yıldır bir sistemin neden kurulmadığını sordu ve “gerçekçi olun” dedi.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Ercan Havaalanı işletme hakkına sahip görevli şirkete özel vergi affı çalışması” konulu güncel konuşma yaptı.

Bu yıl zor bir mali yıl olacağını dile getiren Şahiner, hükümet için de önemli olması gerekenin işletmelere eşit mesafede olması olacağını kaydetti.

Yerel ve mahalli gelirlere özen gösterilmesi gerektiğini dile getiren Şahiner, "Ercan Havaalanına sağlanmaya çalışılan rant yeni değil ve artık mide bulandırıyor" ifadelerini kullandı.

500 milyon TL’ye gelen bir vergi affının gündemde olduğunu dile getiren Şahiner, hükümetin çalışanlardan kesintiler yaparak ilgili şirkete “peşkeş çekilmeye çalışıldığını” söyledi.

İşletme ile 2016 yılında imzalanan anlaşmanın içeriğini okuyan Şahiner, alınan kararların ve yapılan işlerin yanlışları olduğunu söyledi ve vergi affının yapılmasının mümkün olmadığını kaydetti.

-Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan söz alarak, İyi İdare Yasası diye bir yasa olduğunu söyledi. İlgili şirketin talebinin değerlendirildiğini söyleyen Şan, bu hususun teknik birimler tarafından incelendiğini kaydetti.

Şartnamenin bugüne gelinene kadar bazı değişiklikleri olabileceğini, ihtiyaç olması halinde de değerlendirileceğini dile getiren Şan, bu konuda bir şey söylemenin doğu olmadığını belirtti.

Bir vergi affının söz konusu olmadığını dile getiren Şan, gerekli adımların halkın bilgisine getirilerek yapılabileceğini kaydetti.

Devletin yasalarla halka verdiği hakları lütuf gibi göstermediklerini dile getiren Şan, çalışanların hayat pahalılığı ile ilgili düzenlemelerin lütuf gibi gösterilmediğini belirtti.

Yapılamayan ödemeleri güncele aldıklarını dile getiren Şan, "bu ülkenin her karışının KKTC toprağı olduğunu ve bu meclisin de KKTC meclisi olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.