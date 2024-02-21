Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Milli muharip uçağı 'KAAN'ın bugün ilk uçuşunu yapmasını kutladı.

Töre, KAAN'ın ilk uçuşuyla ilgili yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

“Anavatanımız Türkiye’nin yerli ve millî projelerinin başında yer alan muharip uçak 'KAAN'ın bugün ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin gururunu yaşıyoruz. Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretmesi sadece bölgesinde değil, dünyada da büyük bir güç haline geldiğinin en büyük işaretlerindendir. Atamızın ‘İstikbal göklerdedir’ sözü, KAAN’ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiş olması ile birlikte çok daha büyük bir anlam kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayisindeki en büyük teknolojik gelişmelerden olan bu güzel hadiseyi selamlıyor, Türk Milletine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”