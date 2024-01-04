Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Töre, KKTC Posta Dairesi’nin çağın şartlarına göre güçlendirilmesi ve dijital ortama da ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Ülkenin birçok yerinde posta dairesine ait temsilciklerin bulunduğunu belirten Başkan Töre, Telekomünikasyon ve Posta Dairelerinde personel sıkıntısının giderilerek KKTC’nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Töre, posta yolu ile gönderimin hafife alınmaması gerektiğini belirterek, “Emekli olan personelin yeri de sayısal ve tecrübe olarak doldurulmalıdır” dedi.

Hükümetin bu konuda duyarlı olduğunu ifade eden Başkan Töre, tüm Posta Dairesi çalışanlarına başarılar diledi.

-Baysal

Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal da kabulden dolayı Başkan Töre’ye teşekkürlerini iletti, dairede yaşadıkları personel eksikliğini anlattı.

Kabulde Baysal, Başkan Töre’ye ilk gün zarfı ile KKTC’nin kuruluşunun 40.yıl dönümü nedeniyle hazırlanan pul görselini takdim etti.