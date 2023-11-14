Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’nin 40. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmak amacıyla ülkede bulunan Ankara’nın Kalecik İlçesi Belediye Başkanı Duhan Kalkan’ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclis’inden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Kalecik İlçesi Belediye Başkanı Duhan Kalkan, ülkeye her gelişinde gördüğü değişim ve gelişimlerden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, arzularının gösterilen bunca çaba sonrası dünya tarafından tanınan bir KKTC olması olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Türkiye’nin sadece 20 Temmuz Barış Harekatı değil, sonrasında da Kıbrıs Türkünün refahı için bir çok kazanımlar elde etmesine olanak tanıdığını ifade ederek, deniz altından suyun gelmesi ve şimdilerde kablo ile elektrik projesinin gündeme gelmesinin bunun en büyük örneği olduğunu kaydetti.

Mehmetçik ile Mücahidin bu topraklar için yan yana şehit olarak yattığını ifade eden Töre, bu topraklarda artık milli bir devletin kurulduğunu ve bundan da ödün verilemeyeceğini söyledi.

Başkan Töre, KKTC’nin Türküm diyen herkesin milli devleti olduğunu belirtti.