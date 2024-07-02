Cumhuriyet Meclisi Zorlu Töre, Kıbrıs cevherlerinin konu alındığı kısa filmlerin galasına katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ve Telsim iş birliği ile “Kıbrıs Cevherleri” isimli kısa filmler hazırlandı. Lapta, Büyükkonuk, Serdarlı, Güzelyurt, Lefke, Dipkarpaz, Girne, Tatlısu, Gazimağusa ve Lefkoşa bölgelerindeki cevherlerin tanıtıldığı kısa filmlerin galası Girne’de, Acapulco Resort Otel’de yapıldı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, kadınların emeğine, anneliğin kutsallığına dikkat çektiği konuşmasında, annesiyle ilgili anılarını da paylaştı.

Bugün Gazze’de binlerce kadının ve çocuğun katledildiğini ifade eden Töre, yaşanan barbarlık karşısında bazı çevrelerin hala sessiz kaldığını söyledi.

Böyle acıların dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamasını dileyen Zorlu Töre, savaşa destek veren ülkeler olduğunu anımsatarak, “Anavatan Türkiye’nin ve KKTC’nin kıymetini bilelim” diye konuştu.

Etkinliğe düzenleyenleri kutlayan Töre, filmlerin büyük emeklerle hazırlandığına emin olduğunu da ifade etti.