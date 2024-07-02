Boğaziçi, Akçiçek ve Gönyeli’de bugün çıkan yangınlarda zeytin, çam ve alıç ağaçları zarar gördü.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabah saat 10.00 sıralarında, Boğaziçi’nde, Sosyal Konut Arsaları mevkiindekinde İskele Belediyesi'ne ait vinçli kamyonla moloz temizliği yapılırken elektrik tellerine vuruldu. Tellerden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken yaklaşık 3,5 dönümlük arazideki kuru ot ve molozlar zarar gördü.

Öte yandan bugün saat 16.00 sıralarında, Akçiçek köyünün doğu kısmındaki bir arazide çıkan ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangında yaklaşık 20 dönümlük arazide bulunan makilik alan, zeytin, çam ve alıç ağaçları ile kuru otlar yandı. Yangına itfaiye, Orman Dairesi ekipleri ve askeri personelin yanı sıra bölge halkı da traktörleriyle müdahale etti. Arazideki soğutma çalışması sürüyor.

Yine bugün saat 16.25 sıralarında, Gönyeli’de, Ceviz Sokakta kendisine ait arazide kaynak işi yapan 74 yaşındaki K.Ö. (E) makinesinden çıkan kıvılcımlarla yangına neden oldu. Gönyeli - Alayköy Belediyesi’ne ait iş araçları ve tankerle müdahale edilen yangında 8 zeytin ağacı ve kuru otlarla molozlar tamamen, 8 zeytin ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.