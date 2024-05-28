Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre Töre, 28 Mayıs Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması ve KKTC-Türkiye- Azerbaycan Parlamentoları arasında dostluk gruplarının kurulması konusunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e minnettarlığını ileten Töre mesajında şunları kaydetti:

“Kardeş ülke can Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü yürekten selamlar ve kutlarım. Anavatan Türkiye ile birlikte Türk Devletleri Teşkilatı’nın büyüyerek gelişmesinde önemli görevler üstlenen Azerbaycan, Türk dünyasının yükselen milli değeri olarak önem arz etmektedir. Azerbaycan’ın bugün bu aşamaya gelmesinde hiç kuşkusuz ki önemli tarihi süreçten geçilmiştir. Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtarılması bunun en önemli göstergesidir.

Diplomatik alanda da Türk Dünyası’nın yükselişinde Azerbaycan Anavatan Türkiye ile birlikte önemli bir rol üstlenmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in Türk Devletleri’ne olan yakın ilgisi sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile başlayan ilişkilerin ilerleyen süreçte daha da gelişerek somut sonuçlar vereceğine olan inancım tamdır. KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması ve KKTC-Türkiye- Azerbaycan Parlamentoları arasında dostluk gruplarının kurulmasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli katkılarından dolayı minnettarlığımızı bir kez daha ifade etmek isterim.

Bu vesileyle üç devlet tek millet olarak çıktığımız bu kutlu yolda, diğer Türk devletleriyle de bütünleşerek Türk Dünyası’nın daha büyük bir güç haline geleceği temennisi ile Can Azerbaycan’ın bağımsızlık gününü en kalbi duygularımla tebrik eder, birlik ve bütünlüğümüzün daim olmasını dilerim.”