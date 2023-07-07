Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), yemlik ve tohumluk arpa alımlarının 12 Temmuz Çarşamba günü başlayacağını açıkladı.

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun imzasıyla yapılan duyuruda, aynı zamanda Kurum tarafından alımı gerçekleştirilen yemlik ve tohumluk 2023 üretim yılı ürünü yumuşak ve sert buğdayların ödemesinin başlayacağı bildirildi.

Duyuruda, “Kurumumuz ülkemiz çiftçisinin mevcut zor ekonomik şartlardan en az şekilde etkilenmesini sağlamak ve emeğinin karşılığını da erken zamanda alması adına alımı gerçekleştirilen buğday ödemelerini kurumumuz kendi imkânları ile yapmak için gerekli çalışmaları tamamlamıştır.” ifadelerine yer verildi.

Kuruma, 26 Haziran ve 3 Temmuz tarihinde teslim edilmiş olan Yemlik ve Tohumluk Buğday ödemelerinin 10 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirileceği belirtilen duyuruda, üreticilerin ödemelerini ürünlerini teslim ettikleri kurum şubelerinden adlarına düzenlenen çekerlerle alacakları, sonraki ödemelerin de haftalık periyotlar halinde yapılacağı açıklandı.

Duyuruda, “Kurumuz Tarım Bakanlığının da katkı ve destekleriyle elindeki bütün imkânlarla ülke çiftçisinin ve üreticisinin yanında olmaya devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.