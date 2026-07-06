Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, öğrenci taşımacılığı ödemelerinin taşımacıların hesaplarına yatırılmaya başladığını belirterek, iyi niyet göstergesi olarak eylem kararını askıya aldıklarını duyurdu.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, öğrenci taşımacılığı ödemelerinin yapılmaya başlamasını ortaya koydukları kararlı duruşun bir sonucu olarak değerlendirdi.

İyi niyet göstergesi olarak daha önce aldıkları eylem kararını askıya aldıklarını kaydeden Topaloğlu, “Ancak herkesin bilmesini isteriz ki, bu sadece bir ertelemedir; sorun tamamen çözülmüş değildir.” dedi.

Öğrenci taşımacılığı ödemelerinin her dönem gecikmesinin kabul edilemez bir alışkanlık haline geldiğini vurgulayan Topaloğlu, Maliye Bakanlığı’nı ve hükümeti bundan sonraki süreçte ödemeleri düzenli ve zamanında yapacak kalıcı bir sistem oluşturmaya davet etti.

Aynı mağduriyetlerin yeniden yaşanmasına tahammüllerinin kalmadığını söyleyen Topaloğlu, “Kar-İş olarak süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Verilen sözlerin tutulmaması veya benzer gecikmelerin yeniden yaşanması halinde, üyelerimizin haklarını korumak adına her türlü demokratik mücadeleyi ve eylem hakkımızı yeniden kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Amacımız eylem yapmak değil, üyelerimizin emeğinin karşılığını zamanında almasını sağlamaktır.” dedi.