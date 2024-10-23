Dernek yayımladığı mesajda şöyle dedi:

"Saldırıda 4 şehidimiz ve 3'ü ağır olmak üzere 14 de yaralımız var! Olay sırasında biri kadın olmak üzere iki terörist etkisiz hale getirildi. Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği olarak Anavatanımız Türkiye'ye, Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenler elbette cezalarını bulacaklardır. Türkiyemizin gelişmesini engelleyemeceklerdir! Terör örgütünün kökü kazınacaktır. Anavatanımız Türkiye'ye yapılan saldırılar Türk Milletine yapılan saldırılardır. Bu gibi saldırıları ve terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz! "