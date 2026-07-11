TC Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
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Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'a geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.