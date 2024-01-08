Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kaçak yollardan Akıncılar bölgesinden Güney Kıbrıs’ gidip, bir firmaya ait TIR aracı dorsesiyle birlikte alarak, Kuzey Kıbrıs’a getiren İsa Akdeniz bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Aysın Erdemirci mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 31 Aralık 2023 tarihinde KV 391 plakalı araçla kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini söyledi. Polis, Akıncılar bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçen zanlının bir firmaya ait KJU 459 plakalı TIR aracı arkasındaki dorse ile birlikte alarak, Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini belirtti. Polis memuru, TIR’ın Hamitköy’de çevre yolunda park halinde tespit edildiğini kaydetti. Polis memuru, TIR aracın çalındığı yerde zanlının KV 391 plakalı aracının tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, ayrıca olay yerinde tespit edilen ayakkabı izi ile zanlının evinden emare alınan ayakkabının örtüştüğünü açıkladı. Polis memuru, zanlının ifadesinde çok alkollü olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söylediğini aktardı. Polis, ayrıca TIR içerisinde 2 adet akü ile teybin çalındığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesinden sağlık kontrolünden geçirildiğini, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden de kontrolden geçirileceğini ve randevu alındığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.