Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Türkiye’deki deprem bölgesinde yapılacak arama ve kurtarma çalışmalarına katılmaya hazır olduğunu bildirerek, Türkiye halkının acısını paylaştığını belirtti.

Tıp-İş Örgütlenme Sekreteri Dr. Derlen Özgeç Ruso tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye’de yaşanan yıkıcı depremin acısını Türkiye halkıyla paylaşmaktayız. Yaşanan yıkıcı depremden etkilenen ve ulaşılamayan ülkemizin spor kafilelerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği çatısı altında deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarına katılabilecek olan gönüllü hekimlerimiz örgütlenmiştir. Gönüllü hekim arkadaşlarımızın listesi KTTB aracılığı ile Cumhurbaşkanlığı kriz masasına iletilmiştir.

Biz Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak deprem bölgesinde yapılacak olan arama ve kurtarma çalışmalarına katılmaya hazır olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak isteriz.