Lefkoşa, 14 Mart 23 (TAK): Girne Amerikan Üniversitesi okullar grubuna bağlı The International Elementry School öğrencilerine Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından afet eğitimi verildi.



GAÜ’den verilen bilgiye göre, öğrenciler, deprem öncesinde ve deprem esnasında yapılacaklar ve sonrasında uygulanacaklar hakkında uygulamalı eğitim aldı.

Sivil Savunma ekipleri tarafından eğitim alan öğrenciler sınıflarında deprem tatbikatı yaptı, ardından bahçede toplanma alanında bir araya geldi.

(TUĞ/ŞEB) Fotoğraflı