Tesla'nın son dönüşümünün merkezinde ise Optimus adlı insansı robot projesi var. Musk, Optimus’un Tesla’yı 25 trilyon dolarlık bir robotik şirketine dönüştüreceğini iddia ediyor.

Küresel otomobil satışları düşerken, Tesla hem regülasyon baskıları hem de sürücü destek yazılımlarındaki sorunlarla zor bir dönemden geçiyor.



Bu tablo içinde Elon Musk, Tesla’yı yeniden tanımlamakta kararlı: Ona göre Tesla artık bir otomobil şirketi değil, geleceğin yapay zeka ve robotik devi.

Hatta Musk, yakın zamanda bir yatırımcının “Kimse Tesla’nın araba ürettiğini hatırlamayacak, sadece milyarlarca robot üreten şirket olarak anılacak” sözlerine “Muhtemelen doğru” diye yanıt verdi.

Bu ifade, Tesla’nın elektrikli araçlardan uzaklaşıp bir sonraki büyük teknoloji anlatısına -insansı robotlar ve yapay zekaya- yöneldiğinin açık bir özeti olarak görülmüştü.

Üstelik bu hafta Tesla, insansı robot projelerine odaklanmak için Model X ve Model S üretimini durdurma kararı aldığını duyurdu.

BÜYÜK VAATLER, KÜÇÜK ADIMLAR

Ancak Optimus cephesinde vaatlerle gerçekler arasında ciddi bir uçurum var. Musk’ın devasa maaş paketinin koşullarından biri, Tesla’nın 1 milyon Optimus robotu sahaya sürmesi. Musk bu hedefin 2030’a kadar mümkün olduğunu söylüyor.

Gerçeklik ise çok daha temkin gerektiriyor. Tesla, 2025’te 5 bin Optimus üretme hedefini tutturamadı; hatta yüzlerce robot üretildiğine dair bile net bir kanıt ortaya konamadı. Fabrikalarda yapılan demo gösterimleri ise beklentilerin altında kaldı: Düz bir ofis koridorunda yürümekte zorlanan robotlar ve büyük ölçüde uzaktan insan operatörlere bağlı sistemler.

Ocak 2026’daki son bilanço toplantısında Musk, iki yıldır dile getirdiği iddialarla çelişen çarpıcı bir itirafta bulundu. Buna göre Tesla fabrikalarında şu anda “işe yarar” herhangi bir Optimus robotu yok.

DONANIM HAZIR, YAZILIM DEĞİL

Bu tablo, Tesla’nın otonom sürüş (FSD) sürecinde de görülen tanıdık bir örüntüyü hatırlatıyor: Şirket donanımı hızla sahaya sürüyor, ancak yazılım ve gerçek otonomi geride kalıyor.

Tedarik zincirlerinden gelen bilgiler, 2025 boyunca Optimus programının ciddi sorunlar yaşadığını; ekip liderinin ayrıldığını ve üretimin defalarca ertelendiğini ortaya koydu.

Tesla her ne kadar 2026’da Gen 3 Optimus’u tanıtacağını ve yıllık 1 milyon robotluk üretim kapasitesi hedeflediğini söylese de, bugün gelinen noktada Optimus hâlâ Ar-Ge aşamasında.

OTOMOBİL İŞİNDEN BİLİNÇLİ BİR ÇIKIŞ MI?

Bu arada Tesla’nın otomobil tarafı da zaten alarm veriyordu. Şirket, 2025’te üst üste ikinci kez satış düşüşü yaşadı. Yıllık gelir ilk kez geriledi, kârlar yüzde 46 düştü. Son çeyrekte otomobil gelirleri yıllık bazda yüzde 11 azaldı.

Buna rağmen yatırımcılar umutlu. Çünkü Musk, Tesla’nın geleceğini artık otomobil satışlarında değil; otonom sürüş, yazılım abonelikleri, robotaksi ve insansı robotlarda görüyor.

Bu vizyon doğrultusunda Tesla, Model S ve X üretimini sonlandırmayı, bu üretim hatlarını Optimus robotlara çevirmeyi ve Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’a 2 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Bu arada Tesla otomobillerde de ücretsiz Autopilot’u kaldırıp FSD’yi daha agresif biçimde ücretli hale getiriyor.

Tesla’nın piyasa değeri hâlâ ABD’deki tüm otomobil üreticilerinin toplamından fazla. Bunun nedeni, yatırımcıların bugünkü performanstan çok gelecek anlatısına yatırım yapması.

Musk’a göre gelecekte kat edilen kilometrelerin yüzde 95’inden fazlası otonom olacak. Robotaksi sistemi “kritik kütleye” ulaştığında Tesla, Uber benzeri ama çok daha yüksek kârlı bir hizmet şirketine dönüşecek.

Sorun şu ki bu gelecek anlatısı, henüz çalışmayan teknolojiler, ertelenen hedefler ve sürekli revize edilen takvimler üzerine inşa ediliyor.

Elon Musk, kısa vadeli, somut operasyonel hedefleri defalarca tutturamamasına rağmen, daha da büyük vaatlerle yatırımcı ilgisini canlı tutmayı başarıyor. Tesla’nın bugün yaşadığı şey, bir otomobil şirketinin dönüşümü kadar, teknoloji hype’ının nasıl finansal bir değere çevrildiğinin de canlı bir örneği.