Politis ve diğer gazeteler, geçtiğimiz hafta, yurt dışı kaynaklı bir bilgiyi değerlendiren Rum polisinin, Limasol ve Baf’ta yaptığı operasyonlarda, biri Kıbrıslı Rum ve yedisi Suriye uyruklu sekiz kişiyi tutukladığını hatırlattılar.

Gazete, söz konusu kişilerin tutukluluk sürelerinin dün dolduğunu ve Rum polisinin aleyhlerinde suçlamada bulunmadığını belirtti, Kıbrıslı Rum olan kişinin serbest bırakıldığını, geriye kalan 7 kişi hakkında ise sınır dışı prosedürlerinin başlatılması kararının alındığını yazdı.

Şahısların “Menoya karakoluna” götürülmeleri ihtimalinden söz eden gazete, soruşturmanın devam ettiğini ve şahısların yeniden tutuklanmalarının da söz konusu olduğunu vurguladı.

Haberde ayrıca, şahısların terör eylemi gerçekleştirme ihtimali bulunmadığı ancak terör örgütü finanse etme suçlamasıyla karşı karşıya oldukları vurgulandı.

Fileleftheros gazetesi ise, ülkeleri savaş halinde olduğundan Suriyelilerin sınır dışı edilmelerinin, söz konusu olamayacağı iddiasında bulundu.



