TRT Haber’in ANF’yi referans vererek yayımladığı habere göre, PKK, terörist elebaşının “silah bırakın” çağrısına uyacağını ve “ateşkes ilan ettiğini” duyurdu.

Habere göre “PKK Yürütme Komitesi, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı açıklamanın ardından bir açıklama” yaptı.

“Örgütün, Öcalan’ın çağrısına uyacaklarını belirten” açıklamasında, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz." denildi.