TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Kıbrıs'ın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildiği belirtildi.
Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.