Telsim’den yapılan açıklamaya göre protokole, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Gümrük Çalışanları Sendikası Başkanı Ediz Kanatlı ve Telsim Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen imza attı.

Hem gümrük çalışanlarına ve yakınlarına yönelik avantajlı hizmetleri hem de gümrük çalışanlarının profesyonel gelişimini destekleyecek eğitim programlarını kapsayan protokol ile hedef 30’uncu yılını kutlayan sendikayla güçlü bir bağ kurmak…

-Tüz

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz konuşmasında, gümrük çalışanlarına özel olarak tasarlanan tarife ve paket içeriklerini sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, iş birliğinin her iki taraf için de güzel olacağını kaydetti.

Telsim olarak şirket içi gizlilik konusuna çok önem verdiklerini belirten Tüz, “Gümrük çalışanlarına özel olarak, Yapay Zeka ve Güvenlik, Veri Koruma ve Depolama, Zaman Yönetimi, İletişim, Proje Yönetimi gibi konularda tecrübelerimizi ekibimle birlikte sizlere sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bu iş birliği süresince sendikaya her adımda destek olacaklarını ifade eden Tüz, iş birliklerinin uzun soluklu olmasını diledi.

Gümrük Çalışanları Sendikası Başkanı Ediz Kanatlı'nın da, eğitim programlarına önem verdiklerini ifade ederek, Telsim ile yapılan iş birliğiyle verilecek eğitimlerin faydalı olacağına inanç belirttiği aktarıldı.