Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması'nın katılımcı okullarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nda toplantı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, öğretmenler toplantısına, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinatörü Mustafa Hürses, Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai ve liselerin müzik öğretmenleri katıldı.

Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışmasının 10’uncu yılına özel olarak yarışmanın konsepti “Kıbrıs’lı bestecilerin şarkıları” olarak belirlenirken, bu yıl 24 okul ve 29 grubun katılımıyla birlikte bir rekora imza atılıyor. Bu kapsamda, final tarihi 18 Nisan 2024 olan yarışma için gruplar çalışmalarına başladı.

Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun toplantıda yaptığı konuşmada 10 yıldır Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nı düzenlediklerini ve ilk kez böyle rekor bir sayıya ulaştıklarının altını çizdi.

Uzun, “Telsim ile uzun bir iş birliği içerisindeyiz ve bu yıl yarışmamızın 10’uncu yılını hazırlıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. 10’uncu yılda aynı zamanda bir rekora imza atılıyor. Bu benim için çok önemli ve mutluluk verici bir durum. Tüm müzik öğretmenlerimize ve çocuklarımıza verecekleri emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleşen öğretmenler toplantısında, bu yılın çok daha coşkulu ve heyecanlı geçeceğini dile getirdi.

“10 yıldır büyük bir heyecanla düzenlediğimiz Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışmamızı, bu yıl rekor bir katılımla gerçekleştiriyoruz ve bu durum bizleri çok gururlandırıyor.” ifadelerine yer veren Tanpınar, müzik öğretmenleri ve gençlerin katkılarıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da harika sahne performanslarına ve seslere hayran kalacaklarını ve çok zorlu ama bir o kadar da keyifli bir yarışmanın kendilerini beklediğini söyledi.