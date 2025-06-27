Telekomünikasyon Dairesi, 31 Mayıs’a kadar olan telefon faturalarının en geç 16 Temmuz’a kadar ödenmesi uyarısı yaptı.

Daireden yapılan açıklamada, 31 Mayıs sonu itibari ile hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin, ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği kaydedildi

Haziran 2024 sonu itibariyle daireye 12 fatura donemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı kaydedilen açıklamada, bu durumda olan abonelerin mağdur olmamak için Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları istendi.