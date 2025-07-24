Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), fiber altyapı projesine ilişkin süreçte şeffaflığın sağlanması gerektiğini belirterek, bu süreçte aktif olarak yer almak istedi.

TEL-SEN Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Türk Telekom’dan dört yetkilinin Maliye Bakanlığı ile fiber altyapı projesine ilişkin kritik görüşmeler yapmak üzere ülkeye geleceğini belirterek, “Sessizliğin hâkim olduğu bu süreçte kamuoyunun bilgilendirilmesi, şeffaflığın sağlanması ve halkın menfaatlerinin korunması artık zorunludur.” dedi.

Açıklamada, “Dört Türk Telekom yetkilisi ülkemize ne amaçla geliyor? Bakanlık, imzalanan bu iş birliğiyle Telekomünikasyon Dairesi’ni devretmiş midir? Bu bir ‘kamu-özel ortaklığı’ mıdır, yoksa halkın altyapısı Türk Telekom’a hediye mi edilmektedir? Daire Müdürlüğü ve çalışanlarından oluşan bir komite neden sürece dâhil edilmemektedir? Gizlenmek istenen nedir? Bu gizliliğe neden göz yumulmaktadır?” soruları soruldu.

Konuyla ilgili bir masa kurulmasının talep edildiği açıklamada, “Neden mi masada yer almalıyız?” diye soruldu ve “Çünkü daha önce yaşanan örnekler, halkın malı olan kurumların sürecin dışında bırakıldığında nasıl büyük bedeller ödendiğini açıkça göstermektedir.” yanıtı verildi. Açıklamada, su temin projesi, AKSA, GSM Operatörleri, Kıbrıs Türk Hava Yolları ve Ercan Havalimanı örnekleri verildi.

- “Telekomünikasyon Dairesi, sadece altyapının değil; hizmetin tamamının sorumluluğunu taşımalıdır”

“TEL-SEN olarak bizler, projeye ya da yerli veya yabancı yatırımcılara karşı değiliz.” denilen açıklamada, fiberleşmenin çağın gereği olduğu kaydedilerek, fiber projesinin planlanması ve uygulamasında TEL-SEN, Daire personeli ve mühendislerin temsilen ve fiilen masada yer alması gerektiği vurgulandı.

Projenin Telekomünikasyon Dairesi’nin kontrolünde, denetiminde ve şeffaf, adil, rekabetçi bir ortamda yürütülmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “Telekomünikasyon Dairesi, sadece altyapının değil; hizmetin tamamının sorumluluğunu taşımalıdır. Fiber altyapının toptan sağlayıcısı olduğu gibi, rekabetin dengelenmesi ve kamunun korunması adına perakende hizmeti de Telekomünikasyon Dairesi tarafından sunulmalı ve denetlenmelidir. Bu hem fiyat istikrarı hem de hizmet kalitesi açısından halkın lehine vazgeçilmez bir gerekliliktir.” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmeler derhâl kamuoyuna açıklansın. Projenin kapsamı, maliyetleri ve yükümlülükleri şeffafça halkla paylaşılsın. Telekomünikasyon Dairesi’nin sendikası TEL-SEN, karar süreçlerinde masada aktif olarak yer almalıdır. Bir kez daha uyarıyoruz. Sayın Bakan Erhan Arıklı başta olmak üzere tüm yetkilileri açıklığa, hesap verebilirliğe ve halk adına şeffaflığa davet ediyoruz. Bu proje, halkın geleceğine ve haberleşme özgürlüğüne doğrudan etki edecektir. Bilinmeyene cevap arıyoruz. TEL-SEN masada yerini almalıdır.”