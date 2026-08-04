Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Cebelitarık Boğazı parkurunu geçen ilk Kıbrıslı sporcu Hasan İlker’e hediye ve plaket takdim etti.

Tel-Sen’den verilen bilgiye göre, Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi ile Genel Sekreter Ömer Gedik, Kıbrıslı Türk açık su yüzücüsü Hasan İlker’i kabul ederek, başarısından dolayı tebrik etti.

İlker, yaklaşık 15 kilometrelik parkuru 3 saatte tamamlayarak, söz konusu parkuru geçen ilk Kıbrıslı sporcu olmuştu.

Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi ile Genel Sekreter Ömer Gedik, Telekomünikasyon Dairesi çalışanı ve Tel-Sen üyesi İlker’in elde ettiği başarının Telekomünikasyon Dairesi çalışanları yanı sıra Kıbrıs Türk toplumu açısından da büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.