Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kadına yönelik şiddetin medeniyet kaybı olduğunu kaydederek, “Şiddetin her türlüsünden arınmak için bütünsel politikaları konuşmamız gerekiyor.” dedi.

Erhürman, yaptığı açıklamada, “Şiddetin normalleştirilmesinden, magazinleştirilmesinden, olay bazlı 'kim' ve 'neden' sorularından uzaklaşarak, özelde kadına yönelik şiddetten, genelde şiddetin her türlüsünden arınmak için bütünsel politikaları konuşmamız, buralara odaklanmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, dün Lefkoşa’da bir süpermarkette meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili üzüntüsünü dile getirerek, yaralıya geçmiş olsun dileklerini iletti.