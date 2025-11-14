Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), mahkemelerde görev yapan bazı basın emekçilerine yönelik müdahalede bulunulmasını “Kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Tel-Sen Yönetim Kurulu Başkan Hakan Üredi konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Mahkemelerde görev yaptıkları sırada basın emekçilerine yönelik olarak Lefkoşa Türk Belediyesi’nde görevli bir zabıta memuru tarafından gerçekleştirilen çirkin müdahaleyi şiddetle kınıyoruz.” ifadesini kullandı.

Basın ve yayın organlarının, halkın doğru, güvenilir ve zamanında bilgiye ulaşmasını sağlayan temel demokratik unsurlar olduğunu belirten Üredi, “Basın çalışanlarına yönelik her türlü müdahale, sadece bireysel bir saldırı değil, aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir.” dedi.

İlgili tüm sorumluların yetkili merciler tarafından ivedilikle soruşturulmasını talep eden Üredi, yaşananların takipçisi olan Basın Emekçileri Sendikası'nın (Basın-Sen) yanında olduklarını kaydetti.