Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 1-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST KKTC için basın akreditasyon süreci devam ediyor.

TEKNOFEST’ten yapılan açıklamada, eski Ercan Havalimanı’nda yer alacak festivali takip etmek isteyen basın mensuplarının akredite olabilmesi için “İsim ve soyadı, TC veya KKTC kimlik numarası ya da pasaport numarası, görev yapılan kurum, görev, telefon ve e-posta” bilgilerini, excel formatında en geç 21 Nisan Pazartesi gününe kadar “[email protected]” ve “[email protected]” mail adreslerine iletmeleri gerektiği bildirildi.

Açıklamada, iletişim için 0532 552 42 38 ve 0535 586 51 57 numaralı telefonlardan Hatice Güleç ve Tuba Yeruşan Aydın’a ulaşılabileceği kaydedildi.