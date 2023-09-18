KKTC Teknik Öğretmenler Derneği, 2023-2024 eğitim öğretim yılının huzurlu ve başarılı geçmesini diledi.

Teknik Öğretmenler Derneği Başkanı Ahmet Arslan tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının mutluluk ve heyecanını çocuklarla paylaştıkları belirtilerek, “Hayat boyu eğitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, eğitimden aldığı güçle yoğun rekabet ortamının şartlarına uyum sağlayabilen, bağımsız düşünebilen ve sorgulayan bireyler yetiştirmek toplum olarak en büyük arzumuzdur” denildi.

Tam gün eğitime geçilmesi için adım atılmasından duyulan heyecanın dile getirildiği açıklamada, meslek liselerinde beceri seviyesi yüksek teknik elemanlar yetişmesi adına okul atölyelerinin tam gün açık olmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, “Tüm eğitim neferlerine, öğrenci ve velilerimize huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diler ve 2023/2024 eğitim-öğretim yılının; milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını, evlatlarımıza başarı ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verildi.