Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve partiden bir heyet Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti.

TDP’den verilen bilgiye göre, ziyarette, TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Ticaret, Sanayi ve Yerel Üretimden Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Güner Ersen, Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu MYK Üyesi Hasan Umur ve TDP Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu Ekonomi Komitesi üyesi Mehmet Manavoğlu da yer aldı.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP’de 25 Şubat’ta yapılan kurultay sonrası yeni bir döneme girildiğini hatırlattı, bunun yanı sıra sosyal demokrat geleneğinin de devam ettirildiğini ve ülke gerçekleri ışığında yeni politikalar belirlediklerini kaydetti.

Çeler, “Emeğin vazgeçilmez bir parçası olan sermaye ile birlikte bir mücadele yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ülkedeki ahlaki ve kültürel yozlaşma, ekonomi gündeminin bile üzerine çıkması kabul edilebilir değildir. Ekonomiyi düzeltmek için plan program yapıp, çalışmalar hazırlarken, ülkenin bu konularla anılmasının, bu çalışmaları engellemesine izin vermemeliyiz” dedi.

Hükümet edenlerin liyakat değil, partizanlığa önem vermelerinden dolayı ekonomik anlamda çalışmaların bir yerde sürekli tıkandığına ve sürdürülebilirlik sağlanamadığına dikkat çeken Çeler, KTTO’nun bilimsel çalışmaları olduğunu, “Muhalefet değil hükümet olmaya aday olduk” hedefleri doğrultusunda da KTTO’nun bu çalışmalarından ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirtti. Çeler, “Tüm ambargolara, engelleme veya baskılara rağmen; açılacak yol Türkiye üzerinden ise Türkiye ile ilişkileri düzeltme yolunda atılacak adımları konuşmaya geldik” dedi.