Güney Kıbrıs'a yasa dışı yollardan giriş yapan iki kişiyle onlara yardımcı olan bir kişi tutuklandı.

Haravgi gazetesi, Rum polisinin, "ülkeye yasa dışı giriş, yasadışı kalış, transit geçiş ve kalışa yardım yataklık etmekten" tutukladığını söz konusu kişilerin çıkarıldıkları mahkeme tarafından 8 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini yazdı.

Haberde, 28 ve 24 yaşındaki iki kişinin “Lefkoşa’da Yeşil Hat yakınlarında” bir arabaya seyahat valizlerini koyarken tespit edildiği, arabanın sürücüsünün ise 30 yaşındaki şahıs olduğunu ifade edildi.

Polisin aracı kontrol amaçlı durdurmak istediğini ancak söz konusu kişilerin kaçmaya çalıştığını yazan gazete, daha sonra aracın polis tarafından durdurulduğunu ve araçta bulunan 28 ile 24 yaşındaki kişilerin Rum Yönetimi topraklarında yasadışı bir şekilde bulunduklarının tespit edildiğini ve tutuklandığını kaydetti.

Gazete 30 yaşındaki kişinin ise yasadışı giriş, transit geçiş ve kalışa yardım ve yataklık etmek suçundan tutuklandığını ekledi.