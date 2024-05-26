Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), yarın yapılacak eyleme ve genel greve destek belirtti, katılım çağrısı yaptı.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin “ithal et” kararına karşı başlattığı eylemin, sendikaların ve toplumun da desteğiyle toplumsal bir eyleme dönüştüğü, sadece ette değil, temel gıda ürünlerine yaşanan pahalılık ve denetimsizliğe bir isyan halini aldığı savunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Uzun süredir toplumu sıkıştıran ekonomik sıkıntılar, pahalılaşma, alım gücünün düşmesi ve buna rağmen denetim ve yaptırım uygulanmaması; hayvancıların başlattığı eylemle toplu bir tepki verme halini yaratmıştır.

TDP olarak bu toplumsal çığlığa desteğimizin tam olduğunu belirtir, pazartesi günü saat 11.00’da Başbakanlık önünde olacağımızı duyururuz. Toplumun tüm kesimlerini de bu isyana ortak olmaya davet ederiz." dedi.