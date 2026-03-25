Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefke İlçe Örgüt Başkanı Turgut Karabetça, Lefke İmar Planı'nın yürürlüğe girmesi gerektiğini, Lefke’nin geleceği için bu planın şart olduğunu söyledi. Karabetça, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

TDP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, TDP temsilcileri Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya'yla görüştü. Görüşme sonrası TDP Lefke İlçe Örgüt Başkanı Turgut Karabetça yaptığı açıklamada, Lefke İmar Planı Tasarısının tamamlanmış olmasına rağmen, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nda 3-4 yıldır bekletildiğini ileri sürerek, öte yandan bölgedeki kamu arazileriyle ilgili şeffaf olmayan uygulamalar yapıldığını savundu.

Karabetça, Başbakan Ünal Üstel’e Lefke İmar Planı’nın neden yürürlüğe konmadığını açıklaması için çağrıda bulundu.

Lefke’nin doğal yapısının korunması gerektiğini ancak bölgenin ciddi kontrolsüz yapılaşma riski altında olduğunu ileri süren Karabetça, “Lefke’nin çevresi ve ekosistemi korunmalıdır. Mevcut yapıda bile dağ tepe kalmıyor. Bu nedenle Lefke’nin planlı şekilde koruma altına alınması gerekir” dedi.

Karabetça, hükümetin bu süreçteki tutumunu eleştirdi.