Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, çevre ve doğal kaynakların korunmasının yalnızca bir tercih değil, gelecek nesillere karşı yerine getirilmesi gereken temel bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Alas, Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirasın betonlaşmış alanlar değil, yaşanabilir bir doğa olduğunu kaydetti.

Toprağı, suyu ve havayı korumadan sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın mümkün olmayacağını belirten Alas; gıda güvenliğinin, halk sağlığının ve ekonomik istikrarın temelinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreden geçtiğini söyledi.

Çevre ve doğal kaynakların korunmasının yalnızca bir tercih değil, gelecek nesillere karşı yerine getirilmesi gereken temel bir sorumluluk olduğunu kaydeden Alas, “2026 yılının Dünya Çevre Günü teması olan ‘Dünya Bize Emanet’, insanlığın doğayla olan ilişkisini yeniden değerlendirmesi gerektiğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.” dedi.

Çevre politikalarının ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Alas, gıda güvenliğinin de sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreden geçtiğini söyledi.

Bilimsel veriler ışığında şekillenen, sürdürülebilirliği esas alan, doğal kaynakların korunmasını ve verimli kullanılmasını hedefleyen çevre politikalarının hayata geçirilmesini savunduklarını kaydeden Alas, "Su kaynaklarının korunması, atık yönetiminin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi ve çevre denetimlerinin etkinleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Çevreyi koruma mücadelesinin yalnızca kamu kurumlarının değil, bireylerden yerel yönetimlere, sivil toplumdan özel sektöre kadar toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Alas, daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir geleceğin ancak ortak akıl ve kararlı politikalarla mümkün olacağını belirtti.

Alas, "Çevre sadece korunacak pasif bir alan değil, insanlığın ve tüm canlıların geleceğini belirleyen aktif bir yaşam kaynağıdır.

Çevremize, ülkemize ve dünyamıza sahip çıkmak; bireysel alışkanlıklarımızı gözden geçirmekten, bilimsel ve planlı çevre politikalarını hayata geçirmeye kadar hepimizin ortak sorumluluğudur. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras; betonlaşmış alanlar değil, temiz su kaynakları, verimli topraklar, korunmuş doğal yaşam alanları ve ekolojik dengesi sürdürülebilmiş bir ülkedir." ifadelerini kullandı.