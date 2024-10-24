Özkunt, yazılı açıklamasında, Meclis Başkanlığı seçim sürecine işaret ederek Meclis’te “hukuk ve irade krizi” yaşandığını söyledi ve “Bu krizden çıkmanın yolu; halkın hakemliğine gitmektir” dedi. Hükümet ortaklarının bunu kabullenmekte zorlandığını, Ünal Üstel’in hükümet ve parti liderliğinin sorgulanır duruma geldiğini belirten Özkunt, “Bugün için hükümetin erken seçime gitmekten kaçınsa da kısa sürede başka çaresi olmadığını göreceğini ve ister istemez bir seçime sürükleneceğini” belirtti.

Özkunt, Meclis hukukçularının yazılı görüşlerine göre de “geçersiz” olan çift mühürlü pusulaların, bir mesaj ve muhalif bir irade niteliği taşıdığını söyledi.

TDP Genel Sekreteri, Hükümet ile ana muhalefetin erken seçim tarihinde uzlaşıp, seçim ve halk oylaması yasası başta olmak üzere ivedi yasaları da Meclis’ten geçirip uygun bir tarihte ülkeyi erken seçime taşıması gerektiğini kaydetti.

Nevzat Özkunt, ülkede alım gücü, eğitim ve sağlık alanında sorunların çözüm beklediğini ancak Hükümetin bu sorunları çözmekten uzak olduğunu söyledi.