



“Hükümetin halk gailesi yok”

Lefkoşa, 15 Mart 23 (TAK): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, deprem riskine karşı dayanıksız olduğu için boşaltılan okul binaları yerine, öğrencilere çadırda eğitim verilmesi kararının ve yağan yağmur sonrası çadırların sular altında kalmasının hükümetin halk gailesi taşımadığının bir ispatı olduğunu savundu.

Yazılı açıklama yapan Özkunt, özellikle Gazimağusa’da depremde kaybedilen çocukların acısı yaşanırken, bölgedeki diğer çocukları çadırda eğitime yönlendirmenin “insani duygudan yoksunluk” olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Özkunt, “Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ‘Ülkenin gerçeği bu, yüzleşeceksiniz’ diyor ama yüzleşmesi gereken kendileridir. Türkiye’de yaşanan beton rantının sonuçlarıyla yüzleşmesi gerekenler; ‘Ne emirname ne imar planı, biz sizin arkanızdayız’ diyenlerdir” dedi.

Meclis’ten geçirilmeye çalışılan yasalarla ilgili eleştirilerde bulunan Özkunt, “Kamu İhale Yasası, Hal Yasası, KTMMOB Yasası, İmar Yasası… Bunlar sadece birkaç örnektir, bu yasa tasarılarının içinde ‘halk’ yoktur” iddiasına bulundu.

Ülkedeki yapı stoku, deprem riskine karşı alınacak önlemler ve uygulamalarla ilgili somut bir adım ve icraat yapılmadığını ileri süren Özkunt, Vakıflar İdaresi yönetiminde olan Deniz Yıldızı Apartmanları’nın durumunu örnek göstererek, burada yaşayanlara ‘evlerinizi bir an önce boşaltın’ dendiğini ancak "sosyal devlet anlayışı ile insanlara ikinci bir seçenek gösterilmediğini" ifade etti.

Türkiye’deki depremlerde yıkılan çürük binaların altında yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybetmesi sonrası hükümetin KTMMOB Yasası (Değişiklik) önerisini hala geri çekmemesinin sebebinin Ankara’dan “olur alamamaları olduğunu” iddia eden Özkunt, bu konuda sadece siyasi partilerin ve meslek odalarının ses vermesinin yeterli olmadığını söyledi.

Bu konuyu, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)ziyaretlerinde de dile getirdiklerini kaydeden Özkunt, “Meclis içinde çoğu zaman muhalefet yetersiz kalıyor. Muhalefetin dozunun; toplumun ve örgütlü gücün varlığını yansıtacak şekilde arttırılması gerekiyor” dedi.

Hükümetin, “depremzedelere yardım” adı altında, kamu ve özel maaşlardan bir yıl boyunca kesinti yapmayı öngören yasa önerisini değerlendiren Özkunt, hükümetin kendi lüksünden ve harcamalarından tasarruf ve özveri göstermeden, vatandaştan fedakârlık beklediğini ileri sürdü.

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özkunt, bu seçimlerden sonra adanın kuzeyindeki siyasette de bir değişimi beklediklerini söyledi.

Ülkede yaşanan ekonomik krizin çözümünün TL kullanımından vazgeçmek olduğunu söyleyen Özkunt, fiyat kontrolünü yapan, üreticiyi ve ürünü denetim altında tutan, sağlıklı ürünün tüketiciye ulaşmasını sağlayan şekilde olması gereken Hal Yasası’nın, şu anki halinde böyle bir kaygısı olmadığını, üreticiyi ve tüketiciyi korumadığını savundu.

(GÖZ/ÖK)



