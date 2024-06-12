“EL-SEN yönetimi ve üyelerinin tek gailesi KIB-TEK’in KTHY’nin makus kaderini yaşamasının önüne geçmektir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN), 92 milyon TL’yi bulan borcuna rağmen elektriği kesilmeyen T&T’nin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın elektriğini kesme kararına destek vererek, toplumu da EL-SEN’in yanında olmaya çağırdı.

-“Kavurucu sıcaklarda elektriksiz kalmak, en geri kalmış ülkelerde bile tarihe karışmış bir durum”

Yazılı açıklama yapan Çeler, kötü ekonomi yönetimi nedeniyle geçim şartlarının her geçen gün zorlaştığını, yurttaşların temel ihtiyaçlara bile erişmekte zorlandığını savunarak, elektriğe yapılan zamların iyice bel büktüğünü, 675 TL borcu olanın elektrik enerjisinin anında kesildiğini kaydetti.

Çocukların sınavlara hazırlandığı, hastaların, yaşlıların, bebeklerin olduğu evlerde, faturalarını düzenli ödeyenlerin dahi AKSA ile imzalanan Kalecik Sözleşmeleri ve KIB-TEK’e yatırım yapılmaması nedeniyle elektriksiz bırakıldığını savunan Çeler, “Yazın en kavurucu sıcaklarında elektriksiz kalmak, en geri kalmış ülkelerde bile artık tarihe karışmış bir durumken, bizim insanımızın normali haline getirilmeye çalışılıyor” dedi.

Borcunu ödemekte zorlanan dar gelirli yurttaşın da 675 TL’lik elektrik borcunu ödemediği an elektriklerinin kesildiğine işaret eden Çeler, Ercan Havalimanı işletmecisi T&T şirketinin borcunun ise 92 milyon TL’ye ulaştığını, bu şirkete halihazırda milyon euroluk vergi afları gibi birçok ayrıcalığın da tanındığını ileri sürdü.

Çeler, “Yurttaşın sırtından her ay milyonlarca dolar AKSA’ya giderken, bir başka sermaye grubuna da ayrıcalık tanınması hiçbir sosyal devlet kriteri ile bağdaşmaz, sadece arka planda ne gibi pazarlıklar olduğunu düşündürür” dedi.

EL-SEN’in daha önce yaptığı eylemlerin de bilinçli şekilde sabote edilerek, halk tarafından desteklenmesinin önüne geçilmeye çalışıldığını ve kesintilerden EL-SEN’in sorumlu olduğu algısı yaratılmak istendiğini ileri süren Çeler, EL-SEN yönetimi ve üyelerinin tek gailesinin KIB-TEK’in de Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) makus kaderini yaşamasının önüne geçmek olduğunu kaydetti.

Çeler, “EL-SEN’e bağlı KIB-TEK emekçilerinin bu mücadelede tek çıkarı, halkın kendi malı konumunda olan KIB-TEK’in öyle kalması, güçlenmesi, özerkleşmesidir. TDP olarak EL-SEN’le kurduğumuz ortak çalışma komitesinde de bizim hükümete geldiğimiz dönemde gerek KIB-TEK yönetimi gerekse ülke enerji politikalarının yönetimi konusunda yol haritamızı da büyük ölçüde oluşturmuş bulunuyoruz. EL-SEN’in halk için halk adına yaptığı eylemlerin desteklenmesi, Kıbrıs Türk toplumunun geleceği açısından kaçınılmazdır. TDP olarak desteğimiz EL-SEN’ledir. Yaşanacak tüm mağduriyetlerin sorumlusu da hükümet edenlerdir” ifadelerini kullandı.