Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, “Yayın Yüksek Kurulu’nun (YYK), web TV’lerden, hiçbir hizmet vermediği halde yıllık lisans ücreti adı altında para talep ettiğini” öne sürerek, kararın gözden geçirilmesini istedi.

Atlı yaptığı yazılı açıklamada, devletin ve kurumlarının görevinin, ifade özgürlüğü iklimine katkı koymak olduğunu belirterek, “yasaya ‘istisnasız’ şekilde böyle bir madde koymanın, bu özgürlüğe darbe ve Kıbrıs Türk medyasının gerçeklerinden kopukluk olduğunu” savundu.

“Bu talep, muhalif seslerin çıkmasının zorlaştırılmasına hizmet eder” diyen Mine Atlı, “Herhangi bir siyasi parti yayın organı olmayan, herhangi bir sermayenin kuruluşu olmayan özgür ve bağımsız yayın organlarının, bu meblağı ödeyecek gücü olmadığı ortadadır” ifadelerini kullandı.

“Yayın Yüksek Kurulu, hangi web TV’nin ne kadar reklam aldığını hatta alıp, almadığını belirlemeden, herkesten aynı parayı nasıl talep eder?” diye soran Mine Atlı, “ödemeyenlerin de polise şikayet edildiğini” ileri sürdü.

“Her ne kadar yasada böyle bir madde olsa da bunun gerçeklikle bağdaşmadığını” savunan TDP Genel Başkanı Atlı, konuyla ilgili web TV yayıncılığı yapan tüm medya kurumlarıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.