Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-PER-SEN) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası’nı (DAÜ-BİR-SEN) ziyaret etti.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre ziyarette Genel Başkan Zeki Çeler’e Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Kalkınma ve Yerel İşgücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Erman Yaylalı ve TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı eşlik etti.

-Çeler: “Feragat ettiğiniz hakları geri almanız için yapılacak yeni protokoller döneminde, hükümette biz olacağız”

DAÜ-BİR-SEN ile yapılan görüşmede Sendika Başkanı Buğu Sümen Cohar ile DAÜ’deki son durum ve TDP’nin yapabilecekleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.TDP Genel Başkanı Çeler burada yaptığı konuşmada emekten yana tavır almanın kendileri için en önemli duruş olduğunu söyledi. DAÜ ile olan yakın ilişkisinin sadece DAÜ’nün ülke için değerinden kaynaklanmadığını söyleyen Çeler, DAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olup Meclis’e giren ilk vekil olduğunu ifade etti.

Çeler, “Bugün DAÜ’nün yaşaması için feragat edilen bazı haklar size peyderpey geri ödenecek. O dönemde sizin de desteğinizle hükümette biz olacağız ve yeni protokolleri imzalamak bize nasip olacak” dedi.

-“DAÜ’nün yaşaması için gösterdiğiniz iyi niyeti takdir ediyorum"

İkinci görüşme DAÜ-PER-SEN Başkanı Erdal Altun ile yapıldı. Çeler burada yaptığı konuşmada; DAÜ ile bağlarının hiçbir zaman kopmadığını, bu yüzden yaşananları sadece siyasetçi olarak değil bir DAÜ’lü olarak da iyi bildiğini belirtti.

Çeler, “Sizler DAÜ’yü geldiği noktadan daha ileriye taşımak için elinizi taşın altına koydunuz. Bizler de TDP’nin son seçimlerden sonraki pozisyonunu görerek bu göreve talip olduk” dedi. TDP’yi daha yukarıda bir noktaya taşımak ve DAÜ gibi ülkenin önemli kurumlarına sahip çıkmak amacında olduklarını belirten Çeler, “DAÜ’nün yaşaması için gösterdiğiniz iyi niyeti takdir ediyorum. Hükümete geldiğimizde de beraber çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” dedi.